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Импорт нефти в Китае в мае побил исторический рекорд 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Импорт нефти в Китае побил исторический рекорд
Фото: Reuters
Китай увеличил импорт нефти в мае на 15% к апрелю — до 47,97 миллиона тонн, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
"Импорт в мае вырос до 47,97 миллиона тонн, что эквивалентно 11,34 миллиона баррелей в день… Это на 15% больше, чем в апреле", — отмечается в сообщении.
При этом агентство указывает, что в прошлом месяце импорт обновил предыдущий рекорд, установленный в ноябре 2019 года. Страна импортировала "на 160 тысяч баррелей в день больше, чем предыдущий рекорд, установленный в ноябре".
Как отмечает агентство, эта цифра подчеркивает масштабы восстановления спроса у крупнейшего в мире импортера нефти. Кроме того, это говорит и о том, что Китай воспользовался падением цен после распада прежней сделки ОПЕК+, чтобы пополнить свои стратегические резервы.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса.
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Комментарии
Экономика , Рынки , Федеральная таможенная служба , Bloomberg
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