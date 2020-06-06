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Российский посол в США заявил, что уверен в «Северном потоке — 2» 

News.ru 1 час назад
Российский посол озвучил будущее «Северного потока — 2»
Фото: РИА Новости
Российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что верит в способность «Газпрома» завершить строительство морского газопровода «Северный поток — 2» даже в случае введения новый американских санкций.
Могу сказать одно: проект будет реализован, несмотря на все препоны, которые создают для нас США, — цитирует дипломата ТАСС.
Законопроект о новых санкциях против строителей газопровода 4 июня внесла в Сенат США группа парламентариев, включающая и республиканцев, и демократов. После первого раунда санкций в декабре 2019 года проект покинула швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы. «Газпром» перебросил судно-трубоукладчик «Академик Черский» с Тихого океана, в мае оно прибыл к месту работ.
СМИ раскрыли детали планируемых санкций США против «Северного потока — 2»
Как писал NEWS.ru, предложенные санкции возмутили политиков в Германии, которая должна стать основным получателем газа по «Северному потоку — 2». Глава энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст обвинил США в посягательстве на суверенитет ФРГ.
Видео дня. Цена нефти Brent превысила $40 впервые с марта
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Комментарии 107
Экономика , Анатолий Антонов , Газпром , Бундестаг , Сенат США , ИТАР-ТАСС
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