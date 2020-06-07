Россия сократит расходы на финансирование спорта

Об этом проинформировал министр спорта страны Олег Матыцин в эфире радио "Маяк". Изначально об этом сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Согласно его словам, государство намерено постепенно уходить от спонсорства профессионального спорта.
"Экономика страны испытывает очень серьезное напряжение. Профессиональный спорт должен искать новые модели жизни и работы в этих условиях. Со стороны Министерства спорта мы готовы оказывать всемерное содействие. Но нужно очень серьезно подойти к реструктуризации экономической модели", — заявил Матыцин.
Ранее сообщалось, что украинский игрок "Мачнестер Сити" Зинченко мог получить российский паспорт.