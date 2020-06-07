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Россия намерена сократить расходы на финансирование профессионального спорта 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Россия сократит расходы на финансирование спорта
Фото: ТАСС
Об этом проинформировал министр спорта страны Олег Матыцин в эфире радио "Маяк". Изначально об этом сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Согласно его словам, государство намерено постепенно уходить от спонсорства профессионального спорта.
"Экономика страны испытывает очень серьезное напряжение. Профессиональный спорт должен искать новые модели жизни и работы в этих условиях. Со стороны Министерства спорта мы готовы оказывать всемерное содействие. Но нужно очень серьезно подойти к реструктуризации экономической модели", — заявил Матыцин.
Ранее сообщалось, что украинский игрок "Мачнестер Сити" Зинченко мог получить российский паспорт.
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Экономика , Михаил Дегтярев , Олег Матыцин , Минспорта , Госдума
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