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Счетная палата выявила нарушения на 5,2 млрд рублей при проверке ВС и Мосгорсуда 

ТАСС и ещё 5 2 часа назад
В Мосгорсуде и ВС нашли нарушения на миллиарды рублей
Фото: ТАСС
Счетная палата РФ выявила нарушения в судебном департаменте при Верховном суде (ВС) и Мосгорсуде на сумму свыше 5,2 млрд рублей при расходовании бюджета в 2019 году, сообщает контрольное ведомство.
Счетная палата проверила, как в 2019 году расходовали бюджет Конституционный и Верховный суды, в том числе судебный департамент при ВС и подведомственный ему Московский городской суд.
"Основные нарушения и недостатки выявлены в судебном департаменте и Московском городском суде — всего 27 нарушений и 17 недостатков на сумму свыше 5,2 млрд рублей", — говорится в сообщении.
Значительная доля недостатков связана с реализацией Федеральной адресной инвестпрограммой в рамках ФЦП "Развитие судебной системы России на 2013 — 2020 годы", по которой судебный департамент исполняет полномочия госзаказчика.
"В частности, не обеспечен своевременный ввод 12 объектов капитального строительства по ФЦП, расходы по ним на 1 января 2020 года составили 4,2 млрд рублей. По семи объектам не разработана и не утверждена проектная документация. Речь идет о строительстве зданий для размещения районных и городских судов в субъектах РФ", — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным Счетной палаты, судебный департамент неэффективно распоряжался имуществом, которое находится в пользовании его подведомственных структур.
"Всего в 2019 году ведомство не учло или учло с нарушениями имущество балансовой стоимостью около 30 млн рублей", — отмечает Счетная палата.
При этом, как отмечается, нарушения, связанные с искажением годовой бюджетной отчетности, в том числе в Московском городском суде на сумму 4,8 млрд рублей, были устранены в ходе проверки.
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Комментарии 25
Экономика , Компании , Счетная палата , Мосгорсуд
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