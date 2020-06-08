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В ВЭФ рассказали о влиянии пандемии COVID-19 на цифровизацию 

РИА Новости и ещё 1 42 минуты назад
В ВЭФ рассказали о влиянии пандемии на цифровизацию
Фото: CC0 / /
Пандемия COVID-19 ускорила переход к цифровизации общества и привела к необходимости повышать квалификацию работников в области компьютерных технологий, заявила РИА Новости управляющий директор и руководитель Центра новой экономики и общества Всемирного экономического форума Саадия Захиди.
"Пандемия COVID-19 оказывает значительное влияние на мир труда в условиях, когда свыше 80% рабочей силы в мире пострадали от мер по ограничению занятости. По мере того, как экономики начинают вновь открываться, ускорение цифровизации и автоматизации, вероятно, будет происходить в целом ряде отраслей и секторов, что приведет к огромным потрясениям на рынках труда. Все это требует новых и незамедлительных инвестиций в повышение квалификации, в том числе в области цифровых навыков", — сказала она.
По ее словам, крайне важно, чтобы правительства и бизнес использовали нынешние возможности и инвестировали в свою рабочую силу и ее подготовку к новым реалиям труда, которые появятся после COVID-19.
Захиди напомнила, что, по оценкам ВЭФ, в ближайшие годы в результате автоматизации и цифровизации свыше 75 миллионов рабочих мест исчезнут навсегда. Однако изменения в экономике создадут дополнительно 133 миллиона новых рабочих мест. В этой связи ВЭФ в январе 2020 года предложил концепцию "Рабочих мест завтрашнего дня". Речь идет о профессиях, связанных с заботой о людях, поддержанием планеты, управлением новыми технологиями и предоставлением продуктов и услуг.
"Для развивающихся стран активный новый подход к созданию рабочих мест в рамках концепции ВЭФ приобретает еще более важное значение, потому что прошлая модель роста экономики, ориентированная на производство, начинает меняться", — отметила эксперт.
В то же время, в ВЭФ опасаются, что переход к дистанционной работе смогут позволить себе лишь белые воротнички. Это приведет к гибкости рабочих графиков и расширению возможностей для работающих родителей, особенно женщин, а также инвалидов. Однако значительная часть рабочих мест, особенно в секторах с низким уровнем дохода, просто не может быть выполнена в режиме онлайн. Эти работники, включая продавцов продуктовых магазинов, складских работников и мясников, могут столкнуться с проблемами в будущем.
Эксперт добавила, что, очевидно, будет расти интерес к сфере предоставления медицинских услуг, так как нынешняя пандемия указала на то, насколько важны медицинские работники.
"Пандемия также показала то, что более 70% медицинских работников — это женщины, часто работающие на рабочих местах с высокой степенью риска, их труд низкооплачиваем и недооценен. Женщины в сфере здравоохранения зарабатывают на 11% меньше, чем мужчины. И сегодня у нас есть уникальная возможность фундаментально переосмыслить то, как мы относимся к этим важнейшим работникам, как мы ценим социальный капитал и насколько мы признаем все усилия, которые эти люди, особенно женщины, прилагают на благо общества", — подчеркнула Захиди.
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Экономика , Компании , РИА Новости
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