Экономика Японии вошла в рецессию

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ВВП Японии в первом квартале 2020 года, по окончательной оценке, уменьшился на 0,6% к предыдущему кварталу, свидетельствуют данные правительства страны. После снижения в предыдущем квартале это означает экономическую рецессию.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения на 0,5%.

В четвертом квартале 2019 года ВВП Японии снизился на 1,9% в квартальном выражении. Таким образом, страна вошла в рецессию впервые с 2015 года.

В годовом исчислении ВВП страны в первом квартале уменьшился на 2,2% при прогнозе 2,1%.

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, сократился на 0,8%. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,7%.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде сократился на 0,6% в квартальном выражении, частных — вырос на 1,9%. Экспорт в квартальном выражении снизился на 6%, а импорт — на 4,9%.