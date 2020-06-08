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Экономика Японии вошла в рецессию впервые с 2015 года 

Прайм 1 час назад
Экономика Японии вошла в рецессию
Фото: Reuters
ВВП Японии в первом квартале 2020 года, по окончательной оценке, уменьшился на 0,6% к предыдущему кварталу, свидетельствуют данные правительства страны. После снижения в предыдущем квартале это означает экономическую рецессию.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения на 0,5%.
В четвертом квартале 2019 года ВВП Японии снизился на 1,9% в квартальном выражении. Таким образом, страна вошла в рецессию впервые с 2015 года.
В годовом исчислении ВВП страны в первом квартале уменьшился на 2,2% при прогнозе 2,1%.
Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, сократился на 0,8%. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,7%.
Объем государственных инвестиций в отчетном периоде сократился на 0,6% в квартальном выражении, частных — вырос на 1,9%. Экспорт в квартальном выражении снизился на 6%, а импорт — на 4,9%.
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