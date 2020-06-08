Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.50
$
68.80
77.50
77.60
Прогноз
08.06 – 15.06
$
71.00
78.24
Индексы и котировки Brent
42.07
+0.21 Золото
1689.95
–0.02 РТС
1285.78
–0.20
Динамика валют
EUR / USD
08.06
1.1284
+0.0388
25.05
1.0897
04.06
27.05
13.05

СМИ: прогноз Минэкономразвития возвращен на доработку 

Банки.ру 1 час назад
Прогноз Минэкономразвития возвращен на доработку
Фото: ТАСС
Кабмин вернул на доработку прогноз социально-экономического развития РФ до 2023 года Минэкономразвития, пишут «Известия». Об этом рассказали три источника, близких к правительству. Как сообщают собеседники, этот прогноз на корректировку возвращают уже второй раз. Впервые ведомство внесло его в правительство 20 мая. Один из источников пояснил, что документ «не со всеми согласован» и Кабмин не был готов рассматривать его 4 июня. Другой добавил, что часть правительства считала прогноз Минэкономразвития спорным — ожидалось более глубокое падение в 2020-м и более динамичный рост в последующие годы.
Другие сценарии, кроме основного, Минэкономразвития не публиковало. Как писали ранее «Известия» со ссылкой на источники, в консервативном варианте ведомство ожидало падения ВВП до 7,5% в 2020 году. Другие макроэкономические показатели от базовых уровней практически не отличались. Оптимистичный сценарий Минэкономразвития в этот раз не готовил, сообщали собеседники.
По мнению экспертов, не исключено, что Кабмин не устроил курс рубля и на этот раз он выглядит чересчур сильным. А оценки стоимости нефти — исходя из того, как складывается ситуация — могли, напротив, показаться слишком пессимистичными (31,1 долларов за баррель Urals в среднем в 2020 году). Ситуация, когда правительство уже несколько раз возвращает Минэкономразвития макропрогноз, крайне нестандартна и могла произойти из-за пандемии, так как коммуникации были затруднены, предположили эксперты. Хотя уровень неопределенности все еще высок, цифры, предложенные Минэкономразвития, очевидно, далеки от реальности, считают они. В частности, спад ВВП в этом году может достичь порядка 10%, а безработица — 7–8%.
Видео дня. Как правильно экономить
Банки.ру: последние новости
Глава ВТБ: доллар не должен стоить дороже 70 рублей Глава ВТБ: доллар не должен стоить дороже 70 рублей ЦБ: объемы выдач на рынке МФО ​восстанавливаются ЦБ: объемы выдач на рынке МФО ​восстанавливаются Мишустин освободил от должности замглавы Минэкономразвития Живулина Мишустин освободил от должности замглавы Минэкономразвития Живулина
Комментарии
Экономика , Минэкономразвития , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Кому переходит долг по кредиту после смерти заемщика
Кому переходит долг по кредиту после смерти заемщика
Прохоров отреагировал на ситуацию вокруг «Норникеля»
Прохоров отреагировал на ситуацию вокруг «Норникеля»
В России массово закроются магазины
В России массово закроются магазины
На популярном курорте среди россиян распродадут жилье
На популярном курорте среди россиян распродадут жилье
Видео
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
«»Газпром» пойдет в суд"
00:21
«»Газпром» пойдет в суд"
Компании Экономика
За что могут лишить пенсии
00:15
За что могут лишить пенсии
Личный счет
Десяткам танкеров угрожают санкции США
01:14
Десяткам танкеров угрожают санкции США
Экономика Компании
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение