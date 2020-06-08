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Число банковских карт в России достигло исторического максимума 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
В России выпустили рекордное число банковских карт
Фото: Reuters
Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России.
Число активных банковских карт в I квартале 2020 года составило 194,7 млн, увеличившись на 16,7 млн карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общий объем операций с использованием пластиковых карт в I квартале составил 23 трлн рублей.
При этом, по данным ЦБ, объем снятия наличных с банковских карт второй месяц подряд уступает безналичным операциям по оплате товаров и услуг. Так, в I квартале текущего россияне сняли с пластиковых карт более 6,4 трлн рублей, тогда как сумма безналичных трат превысила 7 трлн рублей.
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Экономика , Личный счет , Центральный банк России
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