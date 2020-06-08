Мишустин заявил о стабилизации рынка труда

Ситуация на рынке труда стабилизируется, поддержка безработных будет продолжена, заявил премьер-министр Михаил Мишустин

По его словам, Минфин мобилизовал 600 млрд рублей в резервный фонд правительства для мер реагирования на ситуацию с коронавирусом.

Мишустин считает, что в плане восстановления экономики должны быть учтены позиции бизнеса и парламента. Для этого председатель правительства поручил провести встречи с предпринимателями.

"Прошу [первого вице-премьера] Андрея Белоусова и [министра экономического развития] Максима Решетникова при доработке плана провести серию встреч с представителями предпринимательского и экспертного сообщества, а также учесть позиции Совета Федерации и Государственной думы", — сказал глава кабинета министров на совещании с вице-премьерами.

Мишустин также потребовал заняться системным развитием внутреннего туризма, уделив внимание инфраструктуре и сервису.