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Минфин сообщил о сокращении объема ФНБ в мае 

Rambler News Service и ещё 5 2 часа назад
Минфин сообщил о сокращении объема ФНБ
Фото: РИА Новости
Объём средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в мае сократился на 2%, или на 250 млрд руб. По состоянию на 1 июня его размер составил 12,16 трлн руб., или 10,7% ВВП, следует из данных Минфина.
«По состоянию на 1 июня 2020 г. объем ФНБ составил 12 161 482,2 млн рублей, или 10,7% ВВП, прогнозируемого на 2020 год… что эквивалентно $171 888,9 млн», — говорится в сообщении ведомства.
Объем ликвидных активов ФНБ в мае сократился на 2,8% и на 1 июня составил 8,205 трлн руб., или 7,2% ВВП.
Согласно бюджетному кодексу, превышение объёма ликвидной части ФНБ показателя в 7% ВВП даёт правительству возможность использовать средства фонда для финансирования инфраструктурных проектов.
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Экономика , Минфин , Фонд национального благосостояния
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