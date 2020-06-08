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Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии 

Прайм и ещё 21 53 минуты назад
Путин подписал закон о поддержке бизнеса в пандемию
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон был одобрен Советом Федерации 2 июня и Госдумой 22 мая этого года.
Документ вносит изменения в законодательство "в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции".
Дополнительную поддержку получают как население (например, пособия на детей до 1,5 лет для неработающих граждан увеличены вдвое, до 6752 рублей), так и бизнес (например, малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей разрешено расторгать договоры аренды недвижимости в текущем году без возмещения ему упущенной выгоды).
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Экономика , Компании , Личный счет , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации
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