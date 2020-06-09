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Нефтяники США начали увеличивать добычу 

Lenta.ru и ещё 3 9 июня 2020
Нефтяники США увеличивают добычу
Фото: Reuters
На фоне восстановления спроса на нефть и увеличения стоимости сырья нефтяники США собрались нарастить производство. При этом на некоторых месторождениях добыча уже увеличилась, пишет газета «Ведомости».
Оператор американских нефтепроводов Energy Transfer сообщил о фактах восстановления добычи примерно во всех бассейнах. По данным компании, если с марта по май количество транспортируемой нефти сократилось на 20 процентов, то в июне, по предварительным прогнозам, будет восполнена половина потерь.
В то же время гендиректор Energy Transfer Келси Уоррен признал, что восстановление добычи может быть кратковременным из-за снижения числа работающих буровых установок.
Технология добычи сланцевой нефти такова, что требует постоянного бурения новых скважин, так как действующие быстро истощаются. За минувшую неделю число работающих установок сократилось до 206 — это очередной минимум за все время подсчетов. За последний год их стало меньше на 583.
В конце мая добыча в США сократилась с 13 миллионов баррелей в марте до 11,2 миллиона. По прогнозам IHS Markit, большую часть сокращения удастся восстановить к сентябрю.
Стоимость американского эталонного сорта WTI по состоянию на 9 июня остается на уровне выше 38 долларов за баррель. Такая цена уже делает выгодной добычу на части месторождений. Нефтяные котировки отскочили от минимумов за десятилетия из-за сделки ОПЕК+, в рамках которой 23 страны договорились убрать с рынка 9,7 миллионов баррелей в сутки.
В минувшие выходные стороны решили продлить максимальные ограничения как минимум на июль, что привело к дополнительному росту цен.
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Комментарии 1
Экономика , Цена на нефть , IHS , Ведомости
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