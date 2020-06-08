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Путин подписал пакет мер поддержки соцработников 

Российская Газета 1 час назад
Путин подписал пакет мер поддержки соцработников
Фото: РИА Новости
Президент объявил о новых дополнительных мерах поддержки соцработников и социально ориентированных НКО. Необходимо поддержать законопослушных добропорядочных граждан, заявил глава государства на видеоконференции с соцработниками.
Подписаны поправки в Налоговый кодекс.
Первое: от НДФЛ освобождаются все выплаты за особые условия труда в период борьбы с коронавирусом. Это напрямую касается социальных и медицинских работников, граждан, которые берут на сопровождаемое проживание сирот, инвалидов, пожилых людей.
Второе: НКО, получатели грантов президента, министерств, ведомств и регионов, НКО-исполнители общественно полезных услуг и поставщики соцуслуг полностью освобождаются от страховых платежей и налогов (за исключением НДС) — за второй квартал 2020 года. Эта мера распространяется и на организации традиционных религий.
Третье: средства, которые бизнес направляет таким НКО и религиозным объединениям, могут быть отнесены в пределах одного процента от выручки к внереализационным издержкам. То есть сумма пожертвований не будет учитываться при расчете налогов, которые предприниматель должен заплатить.
Да, есть риски "для возможных схем с так называемой оптимизацией налогов", но действовать надо, "не оглядываясь постоянно на то, что льготой могут воспользоваться нечистоплотные люди", заявил Владимир Путин.
"Мы должны поддержать именно законопослушных и добропорядочных граждан, а их большинство", — подчеркнул он.
"Мы пошли на такой шаг, потому что в период эпидемии деловое сообщество России проявило себя ответственно, честно и достойно. Предприниматели оказывали помощь врачам, добровольцам, помогали органам власти на местах. Такую зрелость, умение действовать вместе, всем миром, чтобы ответить на трудный вызов продемонстрировало все гражданское общество", — оценил Путин.
И это доверие между государством, бизнесом и некоммерческим сектором, которое прошло проверку и укрепилось в период испытаний, должно стать основой развития для решения долгосрочных задач и в экономике, и соцсфере, для повышения благополучия людей.
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Комментарии
Экономика , Владимир Путин
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