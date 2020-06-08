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Российские банки оказались под угрозой из-за климата 

Lenta.ru 24 минуты назад
Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»
Изменения климата могут стать источником угрозы для банков, ухудшить их финансовые результаты и увеличить сопутствующие расходы. Об этом говорится в докладе Центробанка России для общественных организаций, сообщает РИА Новости.
В числе поводов для беспокойства названо возможное изменение стоимости ценных бумаг, курсов иностранных валют, а также котировок товарных активов на бирже.
Например, инвестиции в неэкологичные сектора могут стать менее доходными из-за развития альтернативных источников энергии и борьбы с загрязнением окружающей среды. Стихийные природные явления, участившиеся в связи с изменением климата, могут снижать стоимость компаний, которые зависят от таких катаклизмов.
Отдельно они увеличивают частоту страховых выплат, что приведет к росту перестраховочной защиты. А это, в свою очередь, сделает продукт дороже, снизит спрос и сам уровень защиты. Кроме того, в Центробанке напомнили о репутационных рисках, которые придется учитывать страховщикам, работающим с неэкологическими компаниями.
Экстремальные погодные явления могут оказывать влияние и на офисные помещения банка. Организации придется увеличить траты на страховку рисков и электроэнергию, что повысит операционный риск.
Увеличение вероятности дефолтов заемщиков, которые тем или иным образом связаны с отраслями, подверженными климатическим рискам, усложняет ситуацию. Может обесцениться и залог, даже обеспеченный недвижимостью.
Ранее Всемирный фонд дикой природы (WWF) заявил, что потери мировой экономики из-за проблем с экологией за 30 лет могут достигнуть восьми триллионов фунтов стерлингов (660,72 триллиона рублей). Ряд крупных фондов уже в настоящее время сокращают свои вложения в компании, которые хуже всего выглядят с точки зрения экологичности. Среди них — крупнейший в мире Государственный пенсионный фонд Норвегии (GPFG).
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Комментарии
Экономика , Центральный банк России , РИА Новости
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