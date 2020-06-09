В июне индекс экономических ожиданий в еврозоне вырос до 21,8 пункта по сравнению с минус тремя пунктами в мае. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование Sentix. Индекс ожиданий вырос в третий раз подряд и достиг максимального показателя с ноября 2017 года.

Индекс доверия инвесторов в еврозоне также показал позитивную динамику: он вырос до минус 24,8 пункта с минус 41,8 в мае. Индекс текущей ситуации вырос до минус 61,5 пункта с майских минус 73-х пунктов.

«Экономика пробуждается от глубокого сна. Но путь к нормальному состоянию долог», — предупредил управляющий директор Sentix Манфред Хюбнер.

По его словам, в течение года еврозона сможет восстановить только 50 процентов от спада.

«Через год мы все равно будем заметно ниже докризисного уровня. И это несмотря на все стимулирующие меры, фискальные пакеты и монетарное смягчение», — заключил Хюбнер.

Как сообщал «Рамблер», 18 мая канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон представили программу экономического восстановления стран Евросоюза после пандемии коронавируса. Ее объем составляет 500 миллиардов евро. Деньги будут получены в виде займов на мировых финансовых рынках под гарантии Евросоюза.

Эти средства годами будут выплачиваться пострадавшим странам ЕС в виде не требующих возврата траншей. Возместить их планируется за 20 лет из бюджета Евросоюза.