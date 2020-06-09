Экономика США вошла в рецессию 

Национальное бюро экономических исследований, традиционно констатирующее смену экономических циклов в США, официально заявило, что американская экономика в феврале 2020 года вступила в рецессию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Спад ознаменовал окончание 128-месячного роста, начавшегося в июне 2009 года. Это был самый продолжительный период подъема экономики США с тех пор, как бюро начало вести наблюдения в 1854 году.

Согласно традиционному определению, рецессия — это снижение ВВП в течение двух кварталов подряд. Однако члены Национального бюро смотрят на более широкий набор факторов: в первую очередь на помесячное изменение тенденций в экономике.