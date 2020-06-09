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Экономика США вошла в рецессию 

BFM.RU и ещё 4 2 часа назад
Экономика США вошла в рецессию
Фото: Reuters
Национальное бюро экономических исследований, традиционно констатирующее смену экономических циклов в США, официально заявило, что американская экономика в феврале 2020 года вступила в рецессию. Об этом сообщает «Интерфакс».
Спад ознаменовал окончание 128-месячного роста, начавшегося в июне 2009 года. Это был самый продолжительный период подъема экономики США с тех пор, как бюро начало вести наблюдения в 1854 году.
Согласно традиционному определению, рецессия — это снижение ВВП в течение двух кварталов подряд. Однако члены Национального бюро смотрят на более широкий набор факторов: в первую очередь на помесячное изменение тенденций в экономике.
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