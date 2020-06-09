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ЕС столкнулся с серьезными проблемами в вопросе распределения займов 

Российская Газета 2 часа назад
ЕС столкнулся с серьезными проблемами с займами
Фото: Reuters
Европейская комиссия столкнулась с серьезными проблемами в вопросе реализации плана стимулирования на 750 миллиардов евро, призванного оказать финансовую помощь странам-членам ЕС, наиболее пострадавшим от коронавирусного кризиса.
27 глав государств-членов ЕС обсудят план выделения средств на саммите, который пройдет на следующей неделе. Его цель состоит в том, чтобы распределить денежные средства в виде грантов на сумму 500 миллиардов евро и кредитов на 250 миллиардов евро странам и секторам, наиболее пострадавшим от пандемии. Однако власти некоторых стран высказались против идеи привлечения новых займов, заявил в интервью CNBC Карел Ланну, исполнительный директор европейского аналитического центра CEPS.
Европейская комиссия, отмечают эксперты, никогда прежде не выделяла странам сообщества средства в таком большом масштабе. Хотя большинство стран приветствовали это предложение, учитывая, насколько значительным был шок для всех европейских экономик, по крайней мере четыре страны не хотят одобрить данный план в том виде, в каком его предложила Европейская комиссия. Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция предпочли бы, чтобы финансовая поддержка оказывалась исключительно в форме займов, а не грантов, и без учета общего долга ЕС. Власти некоторых стран также высказывают опасения, что их налоговые отчисления будут использованы "не по назначению" правительствами других стран. Кроме того, как сообщается, власти Финляндии выступили с требованием к ЕС выделить на заимствования меньшую сумму и увеличить долю кредитов по сравнению с суммой, выделяемой на гранты. Это означает, что правительствам и компаниям придется подождать некоторое время, прежде чем получить дополнительную финансовую поддержку.
Второй проблемой является то, как рассчитать конкретную сумму распределяемых средств для отдельной страны-члена ЕС. Ранее Европейская комиссия предложила выделять гранты на основе "заранее определенного механизма, который учитывает численность населения, ВВП на душу населения и уровень безработицы". Пока не определено и то, как власти стран, получающих гранты и займы, будут контролировать использование средств. Европейская комиссия предложила государствам-членам ЕС составить планы восстановления, в которых будут изложены их приоритеты в области реформ и инвестиций до 2024 года. Это поможет европейским контролирующим институтам отследить, на что конкретно расходуются деньги. Ранее ЕС обвинял власти некоторых стран, в частности, Венгрии и Чешской Республики, в якобы неправильном использовании средств, выделенных Европейской комиссией. 27 глав стран-членов ЕС обсудят план выделения средстве на саммите на следующей неделе.
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Экономика , ЕС , Еврокомиссия
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