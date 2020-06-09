Эксперт оценила признаки постдолларовой эпохи

Продолжающийся подрыв доверия к Америке в политическом плане может оказать влияние на главенство ее валюты в мире, пишет в «Файнэншл таймс» бизнес-аналитик этой газеты. При этом стремление избавиться от долларового монополизма лишь усиливается в условиях, когда финансы все чаще применяются как инструмент давления.

Экономический аналитик Рана Форухар (Rana Foroohar) уверена, что период неограниченной глобализации завершен, и это уже не спорное утверждение по совершенно очевидным причинам, чему свидетельством стал ряд факторов от сокращения сложных международных цепочек поставок в условиях пандемии коронавируса до обострения в отношениях США и Китая. Сегодня, считает она, даже если Джо Байден победит на президентских выборах в США, а ЕС вновь сплотится в ответ на пандемию, уже сложно себе представить возврат к неолиберальной системе мышления 1990-х годов.

Мир с большей вероятностью может стать «триполярным» — или, по крайней мере, биполярным — с большей регионализацией торговли, миграции и, в перспективе, даже потоков капитала. Для этого существуют все предпосылки, одни из которых, как рост национализма, вызывают тревогу, другие, такие как стремление к формированию более устойчивой и инклюзивной местной экономики, напротив, благоприятные.

Эксперт задаётся главным вопросом, который еще недавно считался спорным: вступаем ли мы в постдолларовый мир? Этот вопрос может показаться надуманным, учитывая, что более 60% мировых валютных резервов исчисляются в долларах, которые используются и для подавляющего большинства мировой торговли. Решение о поддержке Федеральной резервной системой США (ФРС) зарубежных долларовых рынков в качестве меры борьбы с экономическими последствиями коронавируса дало дополнительный импульс глобальному доминированию доллара.

В результате многие эксперты продолжают повторять мантру, что бороться с ФРС невозможно ни при каких обстоятельствах. Доминирование банковской системы США и долларовая ликвидность, обеспечивающиеся поддержкой со стороны ФРС, дадут американской валюте безоговорочное превосходство в мировой финансовой системе и на рынках капитала на неопределенный срок.

Ряд экспертов утверждают, что невозможно просто взять и избавиться от доминирования доллара, не найдя ему замены. Другими словами, хотя Китай, Россия и другие страны с формирующейся рыночной экономикой (а также некоторые богатые страны, такие как Германия) хотели бы прервать доминирование доллара, у них, дескать, на сегодняшний день нет реальных альтернатив. Однако стремление избавиться от долларового монополизма лишь усиливается в условиях, когда финансы все чаще применяются как инструмент давления. Например, тому подтверждение недавние шаги Пекина и Вашингтона по ограничению доли частного сектора на рынках капитала друг друга. При этом евро, который составляет около 20% мировых резервов, не может сравниться с долларом с точки зрения ликвидности. К тому же остается много вопросов относительно будущего еврозоны. Рынок золота характеризуется превышением спроса над предложением, о чем свидетельствует тот факт, что в настоящее время практически невозможно купить непосредственно сам металл.

Но экономическая статистика — это одно, а политика — совсем другое. Показательно, что Китай в последнее время активно покупал золото в качестве страховки от падения стоимости долларовых запасов страны. Пекин также работает над своей собственной цифровой валютой e-RMB, став первым суверенным государством, развернувшим криптовалюту, поддерживаемую Центральным банком . Можно предположить, что её легко могут распространить по всей орбите китайской инициативы «Один пояс, один путь» в качестве привлекательной альтернативы для стран и предприятий, которые хотят осуществлять взаимную торговлю, не задействуя доллары для «хеджирования» рисков обменного курса.

Само по себе это, казалось бы, не должно ставить под сомнение существующее пока превосходство доллара. Однако этого было достаточно, чтобы побудить бывшего министра финансов США Генри Полсона (Henry Paulson) — человека, который за словом в карман не полезет, — написать статью о будущем доллара. Такое не случается без причины.

План Еврокомиссии по укреплению бюджета по преодолению последствий пандемии коронавируса через выпуск долговых обязательств, которые будут погашаться за счет налогов по всему ЕС, может стать основой истинного фискального союза и, в конечном итоге, Соединенных Штатов Европы. Если это произойдет, тогда не исключено, что гораздо большее число людей захотят хранить сбережения в евро.

Автор считает, что необходимо учитывать и ослабление отношений между США и Саудовской Аравией, что также может подорвать позиции доллара. Среди множества причин, по которым центральные банки и глобальные инвесторы держат доллары США, ключевая связана с тем, что нефть оценивается в долларах. Сохранение курса Саудовской Аравии на подрыв американского рынка сланца привели к осложнению в отношениях между администрацией президента США Дональда Трампа и Эр-Риядом. Маловероятно, что возможный будущий президент Джо Байден, который, вероятно, будет придерживаться проиранской позиции Барака Обамы , сможет наладить отношения между странами.

Даже с учетом таких низких цен на нефть глава Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан (Robert Kaplan) недавно заявил, что энергетическая независимость остается «стратегически важной» для США, а также что «в будущем Америка продолжит значительную добычу сланца». Кто тогда займет место Саудовской Аравии? Рана Форухар считает весьма вероятным, что это будет Китай, который захочет, чтобы нефть оценивалась в юанях. Таким образом в ослабляющем связи мире может потребоваться меньше долларов.

Кроме того, есть вопрос о том, каким образом неофициальная поддержка со стороны ФРС расходов американской администрации в свете пандемии привела к политизации денежных потоков. И здесь проблема не в риске инфляции по сценарию Веймарской республики, по крайней мере, не в ближайшей перспективе, указывает эксперт. Речь идёт о доверии. Конечно, есть те, кто утверждает, что доллар стал глобальной валютой, поэтому его судьба не зависит от восприятия самих США. И события последних лет подтверждают эту точку зрения.

Однако это не может продолжаться бесконечно, — уверена аналитик. С позиции экономики США будет многое сходить с рук до тех пор, пока сохраняется политическое доверие к ним. Но в случае утраты этого доверия, ситуация может поменяться. Как недавно отметил экономист и венчурный инвестор Билл Дженуэй (Bill Janeway): «Американская экономика достигла дна зимой 1932-33 годов после того, как Герберт Гувер (Herbert Hoover) утратил авторитет на фоне борьбы с экономической депрессией, а доверие к банкам исчезло вместе с доверием к правительству».

Вполне возможно, что однажды доверие к доллару и авторитет Америки снова станут взаимозависимы. Всего пять лет назад единицы экспертов высказывали подобное мнение. Сегодня их становится все больше.