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В экономике США заметили «пузырь» 

Lenta.ru и ещё 21 1 час назад
В экономике США заметили «пузырь»
Фото: Lucas Jackson / Reuters
Опрошенные CNBC финансисты заметили в экономике США «пузырь», подобный тому, что имел место в 2000 году на рынке «доткомов». Они советуют инвесторам внимательнее относиться к вложениям и пересмотреть портфели.
До сих пор аналитики указывали на аномальный рост американского фонда рынка вопреки пандемии коронавируса и массовым протестам и называли его хорошим знаком. Однако теперь некоторые из них видят в сложившейся ситуации риски как для инвесторов, вложившихся в акции американских компаний, так и для экономики страны в целом.
Многие из них называют наблюдаемое на рынке «ралли» (состояние продолжительного планомерного роста котировок) необоснованным и необъяснимым. Они указывают на риск возникновения «пузырей» — явления, когда переоцененные активы резко дешевеют.
Самый известный «пузырь» последних десятилетий был «надут» на американском рынке «доткомов» — компаний из области информационных и интернет-технологий — в 2000 году. Тогда котировки их акций стремительно обвалились, принеся убытки держателям, в том числе пенсионным фондам, страховщикам и банкам.
По словам главы Concentrated Leader Fund Дэвида Сокульски, текущая ситуация тревожна из-за того, что игнорирует основные законы экономики и даже нарушает их.
Аналитик инвесткомпании Fiig Джонатан Шеридан опасается массовых банкротств компаний на фоне развивающегося кризиса и советует инвесторам, в том числе институциональным, изменить подход к формированию портфелей.
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