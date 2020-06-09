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Сбербанк улучшил прогноз спада экономики России в 2020 году 

Прайм 1 час назад
Сбербанк улучшил прогноз спада экономики России
Фото: ТАСС
Сбербанк на фоне развития ситуации с коронавирусом улучшил прогноз по спаду ВВП РФ в 2020 году до 4,2-4,5% с 6-7%, заявил глава банка Герман Греф.
"В целом, сейчас ситуация выглядит несколько лучше, чем мы ожидали. Если мы ожидали в этом году, предварительно, падения… ВВП на уровне 6-7%, то сегодня мы ожидаем несколько лучший (сценарий — ред.), чем прогнозирует ЦБ и правительство. Наша оценка, примерно, минус 4,2-4,5%", — сказал Греф на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает снижение ВВП РФ в 2020 году на 5%, а в 2021 году — рост на 2,8%. Банк России ожидает спада экономики РФ в 2020 году в диапазоне 4-6%.
По словам Грефа, российская экономика справится с восстановлением после коронавируса лучше европейской или американской.
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Экономика , Герман Греф , Владимир Путин , Сбербанк России , Минэкономразвития , Центральный банк России
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