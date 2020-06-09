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Путин оценил работу финансовой системы России 

News.ru и ещё 8 1 час назад
Путин оценил работу финансовой системы России
Фото: News.ru
Российский президент Владимир Путин считает, что финансовая система РФ работает консервативно, но взвешенно и эффективно.
Я знаю, что нашим основным финансовым учреждениям, в том числе Сбербанку, непросто приходится при решении задач сегодняшнего дня, — заявил российский лидер на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом.
Путин отметил, что Банк России и правительство поддерживают финансовые учреждения страны, которые работают эффективно и ритмично, «демонстрируя самые лучшие образцы дисциплины, организации административных режимов, новые сервисы предоставляются для клиентов».
Греф доложил президенту о высоких показателях Сбербанка в международных рейтингах банков. Путин поздравил главу и всех сотрудников банка с этим результатом, сообщает ТАСС.
NEWS.ru писал, что в Центробанке пообещали предоставлять бизнесу и гражданам поддержку после карантина. Регулятор отметил, что многие заёмщики оказались в затруднительном материальном положении, также пострадали предприятия некоторых отраслей малого и среднего бизнеса.
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Комментарии
Экономика , Герман Греф , Владимир Путин , Сбербанк России , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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