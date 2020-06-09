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Минск требует снизить цену российского газа 

BFM.RU и ещё 11 58 минут назад
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии. Такое требование белорусская сторона выдвинула по итогам переговоров глав энергетических ведомств двух стран в режиме видеоконференции.
Ранее белорусские власти заявляли, что хотят добиться справедливой цены на российский газ, так как оптовая цена за тысячу кубометров газа в РФ составляет 80 долларов, в то время как по контракту с РФ Белоруссия должна платить 127 долларов за 1 тысячу кубометров.
В конце мая в «Газпроме» заявили, что готовы начать переговоры с Белоруссией по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения ею долга за газ в размере 165,57 млн долларов.
Белорусская сторона также выразила заинтересованность в скорейшем разрешении обозначенных вопросов и поиске взаимоприемлемых решений по дальнейшему сотрудничеству с российской стороной в газовой сфере.
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Экономика , Видео , Рынки , Газпром
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