Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии. Такое требование белорусская сторона выдвинула по итогам переговоров глав энергетических ведомств двух стран в режиме видеоконференции.

Ранее белорусские власти заявляли, что хотят добиться справедливой цены на российский газ, так как оптовая цена за тысячу кубометров газа в РФ составляет 80 долларов, в то время как по контракту с РФ Белоруссия должна платить 127 долларов за 1 тысячу кубометров.

В конце мая в «Газпроме» заявили, что готовы начать переговоры с Белоруссией по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения ею долга за газ в размере 165,57 млн долларов.

Белорусская сторона также выразила заинтересованность в скорейшем разрешении обозначенных вопросов и поиске взаимоприемлемых решений по дальнейшему сотрудничеству с российской стороной в газовой сфере.