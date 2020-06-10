Новая программа Международного валютного фонда по поддержке Украины связана с большим риском и неопределенностью, по мере восстановления экономики после кризиса понадобится ужесточение бюджетной политики, предупредила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева

Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в пять миллиардов долларов, первый транш составит 2,1 миллиарда долларов.

"Риски новой программы очень велики. Неопределенность относительно того, насколько жестким и долгим остается глобальный спад экономики, исключительно высока. Внутри страны сохраняется значительная неопределенность относительно направления экономической политики", — говорится в письменном заявлении Георгиевой.

Глава МВФ напомнила, что государственный долг Украины остается высоким, как и потребности в финансировании.

"Хотя фискальная политика в соответствии с программой будет изначально направлена на борьбу с влиянием кризиса, фискальную политику придется ужесточить по мере восстановления экономики, чтобы начать снижать государственный долг", — заявила Георгиева.

Она также предупредила о необходимости сохранить независимость центробанка страны. Финансовая политика должна достичь баланса между сохранением финансовой стабильности и поддержкой восстановления экономики, заключила Георгиева.

В пресс-релизе МВФ, посвященном выделению кредита, также говорится о том, что Украине требуются дополнительные реформы для экономического роста. В то же время пандемия коронавируса добавила неопределенности, и экономика страны, как прогнозируется, серьезно сократится в 2020 году.

"Ожидается, что бюджет 2020 года получит тяжелый удар, доходы резко упадут, и понадобятся крупные экстренные расходы для борьбы с кризисом", — отмечает фонд.

Верховная рада 13 мая на внеочередном заседании приняла законопроект о банковском регулировании. Этот документ является одним из условий для продолжения сотрудничества Киева с МВФ.