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МВФ предупредил Украину о больших экономических рисках 

РИА Новости 3 часа назад
Новая программа Международного валютного фонда по поддержке Украины связана с большим риском и неопределенностью, по мере восстановления экономики после кризиса понадобится ужесточение бюджетной политики, предупредила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.
Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в пять миллиардов долларов, первый транш составит 2,1 миллиарда долларов.
"Риски новой программы очень велики. Неопределенность относительно того, насколько жестким и долгим остается глобальный спад экономики, исключительно высока. Внутри страны сохраняется значительная неопределенность относительно направления экономической политики", — говорится в письменном заявлении Георгиевой.
Глава МВФ напомнила, что государственный долг Украины остается высоким, как и потребности в финансировании.
"Хотя фискальная политика в соответствии с программой будет изначально направлена на борьбу с влиянием кризиса, фискальную политику придется ужесточить по мере восстановления экономики, чтобы начать снижать государственный долг", — заявила Георгиева.
Она также предупредила о необходимости сохранить независимость центробанка страны. Финансовая политика должна достичь баланса между сохранением финансовой стабильности и поддержкой восстановления экономики, заключила Георгиева.
В пресс-релизе МВФ, посвященном выделению кредита, также говорится о том, что Украине требуются дополнительные реформы для экономического роста. В то же время пандемия коронавируса добавила неопределенности, и экономика страны, как прогнозируется, серьезно сократится в 2020 году.
"Ожидается, что бюджет 2020 года получит тяжелый удар, доходы резко упадут, и понадобятся крупные экстренные расходы для борьбы с кризисом", — отмечает фонд.
Верховная рада 13 мая на внеочередном заседании приняла законопроект о банковском регулировании. Этот документ является одним из условий для продолжения сотрудничества Киева с МВФ.
Новая норма должна урегулировать вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам. Президент Владимир Зеленский подписал документ 21 мая. Новый закон, в частности, делает невозможным возврат Приватбанка его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.
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Экономика , Видео , Владимир Зеленский , Кристалина Георгиева , Международный валютный фонд , Верховная Рада
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