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Страны научились зарабатывать во время коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Страны научились зарабатывать во время коронавируса
Фото: Mike Segar / Reuters
Некоторые страны научились зарабатывать и грамотно инвестировать свободные средства даже во время пандемии коронавируса. К такому выводу пришел Международный форум суверенных фондов (IFSWF), выдержки из исследования которого приводит CNBC.
Авторы проанализировали вложения суверенных фондов из 40 стран за период с 2017-го по начало 2020 годов и пришли к выводу, что их размер планомерно снижается. С 54,3 миллиарда долларов в 2017 году он упал до 35 миллиардов в 2019-м.
Еще до возникновения пандемии коронавируса деятельность суверенных фондов сталкивалась со множеством трудностей, говорится в исследовании. Среди них низкая ликвидность активов и зарегулированный рынок IPO (первичного размещения акций на бирже).
Однако во многом именно такие препятствия вынудили управляющих фондов искать альтернативные направления вложений, например, в секторе программного обеспечения и биотехнологий. Именно они оказались наиболее прибыльными, а их продукция — самой востребованной в условиях коронавируса.
В 2020 году в IT-сферу было инвестировано три миллиарда долларов средств суверенных фондов против двух миллиардов за весь прошлый год. Авторы пришли к выводу, что многие нынешние вложения можно назвать разумными и перспективными.
При этом IFSWF столкнулся с трудностями при подсчете инвестиций, поскольку немалая часть операций суверенных фондов из-за их скрытной политики засекречена. Суверенные фонды создаются правительствами государств для инвестирования свободных средств. Некоторыми странами, включая Россию, они используются для вложений сверхдоходов от экспорта сырьевых ресурсов.
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