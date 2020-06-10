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Спрос на газ может рекордно рухнуть 

Артём Кульша и ещё 15 1 час назад
В 2020 году спрос на газ в мире может рекордно снизиться. Об этом, как сообщает ТАСС, сказано в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА).
Там не исключают, что в этом году спрос на газ может стать меньше на 4% (150 миллиардов кубических метров). Если так и произойдет, это станет крупнейшим годовым снижением спроса со дня формирования рынка природного газа, то есть со второй половины XX века.
Также в МЭА прогнозируют, что нынешний кризис станет причиной того, что потерянный объем годового спроса на газ составит 75 миллиардов кубических метров к 2025 году.
В агентстве считают, что постепенно восстанавливаться спрос на газ начнет в 2021 году, чему поспособствуют низкие цены и возобновление экономической активности, и будет расти на 1,5% в год до 2025 года.
Больше всего в 2019-2025 годах спрос на газ может вырасти в Китае (более чем на 130 миллиардов кубических метров), а Россия в тот же промежуток времени может стать вторым после США источником роста предложения на газовом рынке.
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Экономика , Видео , Международное энергетическое агентство
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