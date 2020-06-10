В 2020 году спрос на газ в мире может рекордно снизиться. Об этом, как сообщает ТАСС, сказано в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА).

Там не исключают, что в этом году спрос на газ может стать меньше на 4% (150 миллиардов кубических метров). Если так и произойдет, это станет крупнейшим годовым снижением спроса со дня формирования рынка природного газа, то есть со второй половины XX века.

Также в МЭА прогнозируют, что нынешний кризис станет причиной того, что потерянный объем годового спроса на газ составит 75 миллиардов кубических метров к 2025 году.

В агентстве считают, что постепенно восстанавливаться спрос на газ начнет в 2021 году, чему поспособствуют низкие цены и возобновление экономической активности, и будет расти на 1,5% в год до 2025 года.

Больше всего в 2019-2025 годах спрос на газ может вырасти в Китае (более чем на 130 миллиардов кубических метров), а Россия в тот же промежуток времени может стать вторым после США источником роста предложения на газовом рынке.