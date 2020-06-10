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Экономика РФ вошла в топ-5 по потенциалу роста после COVID-19 

Банки.ру и ещё 6 3 часа назад
Экономика РФ вошла в топ-5 по потенциалу роста
Фото: РИА Новости
Россия вместе с Индонезией, Китаем, Мексикой и Австралией вошла в пятерку стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками к восстановлению после пандемии коронавируса, пишут «Известия». Об этом говорится в ежегодном докладе Института экономики и мира (IEP). По оценке экспертов, именно в этих государствах экономические условия сложились лучшим для выхода из пандемии образом. Однако это не значит, что восстановление пройдет быстро и легко, подчеркивают эксперты.
Экономические предпосылки определяют четыре показателя: небольшой госдолг; низкий показатель безработицы; невысокие налоговые сборы; слабая зависимость от международной торговли. На выход из кризиса влияет и такой показатель, как индекс PPI, который отражает уровень миролюбия в стране. По этому показателю Россия находится на 37-м месте. По оценке института IEP, именно совокупность экономики с уровнем PPI определит, насколько быстро страны выйдут из кризиса. Наиболее благоприятно эти два фактора сочетаются у Австралии, Германии, Исландии, Новой Зеландии, Норвегии, Швейцарии, Эстонии и Японии. Хуже всего дела обстоят у Бразилии, Венгрии, Греции, Италии, Латвии, Польши, Словакии и Южной Африки.
Как пояснил глава Института экономики и мира Стив Киллелеа, чтобы восстановиться до уровня 2019 года, миру потребуется пять лет. Сегодня наблюдается рост числа демонстраций, забастовок и протестов, в следующие два года эта ситуация негативным образом скажется на миролюбии стран. Эти выводы были опубликованы вместе с ежегодным рейтингом миролюбия. В его основе лежит глобальный индекс миролюбия (GPI), который помогает оценить степень насилия или страха перед ним. Список состоит из 163 стран и охватывает 99,7% мирового населения. По данным доклада, пятерка наиболее миролюбивых стран с 2019 года не изменилась: первое место заняла Исландия, а за ней — Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания. Россия в списке находится на 154-м месте с индексом 3,049 между Суданом и Центральноафриканской республикой. При этом за последний год ее GPI улучшился на 0,04 пункта.
В докладе отмечается, что из девяти регионов мира, положительная динамика прослеживается только у двух: Северной Америки (Канада и США) и региона России и Евразии (страны СНГ, Грузия, Туркменистан и Украина). Значительнее всего показатели миролюбия улучшились у Армении и Азербайджана.
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Комментарии 1
Экономика , Институт экономики и мира , газета "Известия"
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