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МЭА ждет укрепления позиций РФ как крупнейшего экспортера газа в период до конца 2025 г 

Прайм 43 минуты назад
России предрекли роль крупнейшего экспортера газа
Фото: РИА Новости
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что Россия в период до конца 2025 года сможет укрепить свои позиции в качестве крупнейшего экспортера газа в мире, говорится в новом ежегодном докладе агентства по рынку газа.
"Россия, как ожидается, будет вторым по величине источником растущего предложения на рынке газа после США в течение прогнозного периода, представляя собой пятую часть мирового роста показателя с 2019 по 2025 года. Рост производства на 1,7% ежегодно будет практически полностью поддерживаться экспортными проектами, еще больше укрепляя позицию России как крупнейшего экспортера газа в мире", — говорится в докладе.
МЭА напоминает о планах "Газпрома" по развитию Ямальского центра газодобычи в этот период. Так, к 2022 году ожидается достижение проектного уровня добычи в 115 миллиардов кубометров в год на Бованенковском месторождении. Кроме того, в 2023 году планируется начало добычи на Харасавэйском месторождении с достижением планки в 32 миллиарда кубометров в год к 2026 году.
"Поставки по коридору "Бованенково-Ухта" должны снабжать как внутренних потребителей, так и европейский экспортный рынок", — напоминает агентство.
Помимо этого, в 2023 и 2024 годах ожидается запуск первых двух производственных линий проекта "Арктик СПГ 2" компании "Новатэк" и его иностранных партнеров. А в 2025 году поставки "Газпрома" в Китай по "Силе Сибири" должны достигнуть проектного уровня в 38 миллиардов кубов в год.
В целом, полагает МЭА, в первую очередь, за счет добычи газа в России производство "голубого топлива" в Евразии будет увеличиваться на 1,8% ежегодно в период до конца 2025 года и достигнет 1,03 триллиона кубометров в 2025 году.
"Только на Россию придется 70% роста показателя по региону по мере наращивания страной поставок по трубопроводу в Китай, а также СПГ", — отмечается в докладе.
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Экономика , Газпром , Международное энергетическое агентство , Новатэк
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