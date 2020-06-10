России предрекли роль крупнейшего экспортера газа

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что Россия в период до конца 2025 года сможет укрепить свои позиции в качестве крупнейшего экспортера газа в мире, говорится в новом ежегодном докладе агентства по рынку газа.

"Россия, как ожидается, будет вторым по величине источником растущего предложения на рынке газа после США в течение прогнозного периода, представляя собой пятую часть мирового роста показателя с 2019 по 2025 года. Рост производства на 1,7% ежегодно будет практически полностью поддерживаться экспортными проектами, еще больше укрепляя позицию России как крупнейшего экспортера газа в мире", — говорится в докладе.

МЭА напоминает о планах "Газпрома" по развитию Ямальского центра газодобычи в этот период. Так, к 2022 году ожидается достижение проектного уровня добычи в 115 миллиардов кубометров в год на Бованенковском месторождении. Кроме того, в 2023 году планируется начало добычи на Харасавэйском месторождении с достижением планки в 32 миллиарда кубометров в год к 2026 году.

"Поставки по коридору "Бованенково-Ухта" должны снабжать как внутренних потребителей, так и европейский экспортный рынок", — напоминает агентство.

Помимо этого, в 2023 и 2024 годах ожидается запуск первых двух производственных линий проекта "Арктик СПГ 2" компании "Новатэк" и его иностранных партнеров. А в 2025 году поставки "Газпрома" в Китай по "Силе Сибири" должны достигнуть проектного уровня в 38 миллиардов кубов в год.

В целом, полагает МЭА, в первую очередь, за счет добычи газа в России производство "голубого топлива" в Евразии будет увеличиваться на 1,8% ежегодно в период до конца 2025 года и достигнет 1,03 триллиона кубометров в 2025 году.