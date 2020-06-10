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Банк России видит возможность снижения ключевой ставки более решительным шагом 

Прайм и ещё 1 1 час назад
ЦБ РФ видит возможность снижения ключевой ставки более решительным шагом, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании комитетов Госдумы в рамках подготовки к рассмотрению годового отчета Банка России за 2019 год.
"Задел низкой инфляции в начале этого года позволяет нам продолжить снижение ключевой ставки причем более решительным шагом, несмотря на то, что внешние факторы, такие как падение цен на нефть, имели проинфляционный характер", — заявила глава регулятора.
ЦБ в апреле снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых.
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Экономика , Видео , Эльвира Набиуллина , Госдума , Центральный банк России
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