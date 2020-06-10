МВФ ухудшил прогноз по экономике Украины 

Экономика Украины в 2020 году упадёт на 8,2%, считают эксперты Международного валютного фонда (МВФ). Сообщение опубликовано 9 июня на сайте организации.

Ранее прогноз падения украинской экономики составлял 7,7%.

Также был пересмотрен прогноз по темпам восстановления экономики Украины — с 3,6% роста в 2021 году он был снижен до 1,1% роста в 2021 году и до 3% в 2022 году.