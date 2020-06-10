Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.80
$
69.00
78.06
78.30
Прогноз
15.06 – 22.06
$
68.53
77.21
Индексы и котировки Brent
40.31
–0.42 Золото
1716.38
–0.12 РТС
1280.98
+0.44
Динамика валют
EUR / USD
10.06
1.1370
+0.0388
26.05
1.0982
07.06
29.05
15.05

МВФ ухудшил прогноз по экономике Украины 

ИА Regnum 2 часа назад
МВФ ухудшил прогноз по экономике Украины
Фото: РИА Новости
Экономика Украины в 2020 году упадёт на 8,2%, считают эксперты Международного валютного фонда (МВФ). Сообщение опубликовано 9 июня на сайте организации.
Ранее прогноз падения украинской экономики составлял 7,7%.
Также был пересмотрен прогноз по темпам восстановления экономики Украины — с 3,6% роста в 2021 году он был снижен до 1,1% роста в 2021 году и до 3% в 2022 году.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк опубликовал свой прогноз по Украине. Эксперты организации считают, что экономика Украины просядет меньше мировой.
Видео дня. Греф рассказал Путину о состоянии российской экономики
ИА Regnum: последние новости
Песков ответил Лукашенко: в России олигархов нет Песков ответил Лукашенко: в России олигархов нет Республиканцы США готовятся жестко наказать Путина — Washington Examiner Республиканцы США готовятся жестко наказать Путина — Washington Examiner Мировому спросу на газ прочат крупнейшее в истории падение Мировому спросу на газ прочат крупнейшее в истории падение
Экономика , Международный валютный фонд , Всемирный Банк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
ЦБ может остановить продажи валюты
ЦБ может остановить продажи валюты
Топ-менеджеры «Газпрома» поплатились за «Силу Сибири»
Топ-менеджеры «Газпрома» поплатились за «Силу Сибири»
В Кремле высказались о зарплатах топов госкомпаний
В Кремле высказались о зарплатах топов госкомпаний
Россиянам перенесут выплату пенсий
Россиянам перенесут выплату пенсий
Видео
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
«»Газпром» пойдет в суд"
00:21
«»Газпром» пойдет в суд"
Компании Экономика
«Газпром» поставил Белоруссии условие
01:01
«Газпром» поставил Белоруссии условие
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение