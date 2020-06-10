В России не существует олигархов. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некие ветродуи хотят устроить в Белоруссии майданчик в преддверии президентских выборов. Также он заверил, что знает, откуда дуют эти ветры, и упомянул в этом контексте деньги российских олигархов.
«Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране», — заявил Песков сегодня.
Он назвал олигархами тех бизнесменов, которые оказывают влияние на политику посредством своих денег, сообщил, что ему неизвестно о существовании таковых в России, так же как и о том, чтобы они влияли бы политику в Белоруссии.
На прошлой неделе президент Молдавии Игорь Додон назвал олигархическую власть вторым большим испытанием в истории страны после 1992 года (первое — конфликт в Приднестровье) и обвинил предпринимателя Владимира Плахотнюка в попытке дестабилизировать политическую обстановку в Молдавии с целью захвата власти.