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В США республиканцы предложат причислить Россию к спонсорам терроризма 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
В американском Конгрессе республиканцы призовут причислить Россию к спонсорам терроризма и ввести против неё новые жесткие санкции, пишет издание Washington Examiner со ссылкой на подготавливаемый доклад.
"От Ливии до Сирии, Ирана, Украины, Солсбери в Англии, от Средиземного моря до Южно-Китайского моря, Россия наносит ущерб американским интересам и подрывает демократический международный порядок", — приводятся слова из документа.
В тексте предлагается причислить Россию к спонсорам терроризма за поддержку Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР Ирана), ливанского движения "Хезболла", радикальной группировки "Талибан" (запрещена в РФ) и праворадикальной организации "Русское имперское движение".
Среди возможных санкций: повторные санкции в отношении компаний, запрет американцам вести бизнес с Внешэкономбанком и отключение от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT).
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Комментарии 203
Экономика , Видео , Другое , ВЭБ , Хезболла , Талибан
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