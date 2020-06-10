В американском Конгрессе республиканцы призовут причислить Россию к спонсорам терроризма и ввести против неё новые жесткие санкции, пишет издание Washington Examiner со ссылкой на подготавливаемый доклад.

"От Ливии до Сирии, Ирана, Украины, Солсбери в Англии, от Средиземного моря до Южно-Китайского моря, Россия наносит ущерб американским интересам и подрывает демократический международный порядок", — приводятся слова из документа.

В тексте предлагается причислить Россию к спонсорам терроризма за поддержку Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР Ирана), ливанского движения "Хезболла" , радикальной группировки "Талибан" (запрещена в РФ) и праворадикальной организации "Русское имперское движение".