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Определено будущее российской экономики 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Определено будущее российской экономики
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Экономика России снизится на 10 процентов в этому году в случае повторной вспышки пандемии или на восемь процентов, если распространение коронавируса останется под контролем. Об этом сказано в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
ОЭСР определили два варианта развития событий. В первом случае постепенное ослабление карантинных мер приведет к росту ВВП России на шесть процентов в 2021 году, при второй волне эпидемии рост экономики составит только 4,9 процентов в следующем году.
В зависимости от сценария падение мирового ВВП может составить от шести до 7,6 процента. Однако пандемия уже привела к самой тяжелой рецессии за 100 лет.
В докладе отмечается, что больше всего от коронавируса пострадала экономика стран Еврозоны, обвал может составить от 9,1 до 11,5 процента. Особенно тяжелая ситуация, по мнению экономистов, сложилась в Испании, Франции, Италии и Великобритании.
В США снижение ВВП составит от 7,3 до 8,5 процентов. ВВП Китая может упасть на 2,6 процента в случае отсутствия второй волны, а при новой вспышке показатель будет на уровне 3,7 процентов по итогам 2020 года. Также ОЭСР предсказал самый высокий уровень безработицы за 25 лет.
По прогнозам Всемирного банка, мировая экономика в этом году сократится на 5,2 процента, это будет самый худший спад со времен Второй мировой войны. ВВП России упадет на шесть процентов.
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Комментарии
Экономика , ОЭСР , Всемирный Банк
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