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Курс рубля: Рубль отреагировал на решение США по ставке 

Вероника Полынина и ещё 5 55 минут назад
Рубль отреагировал на решение США по ставке
Фото: depositphotos.com
Рубль подорожал после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о сохранении базовой ставки, передает "Коммерсант".
Сразу после объявления решения ФРС рубль прибавил 30 копеек к доллару. По данным на 21:14, рубль вырос на 29 копеек, до 68,29 рубля. Курс евро вырос на 14 копеек, составив 77,83 рубля.
У какой границы остановится укрепление рубля
Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка, сохранила ставку на уровне 0 — 0,25% годовых. Президент Дональд Трамп ранее заявлял о желательности переводы базовой ставки в отрицательную зону.
Также ФРС ухудшило прогнозы по ВВП и безработице. Ожидается, что в 2020 году ВВП США упадет на 6,5%, вместо роста на 2%, который прогнозировался в декабре. Прогноз по безработице ухудшен с 3,5% до 9,3%.
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Экономика , Рынки , Дональд Трамп , ФРС
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