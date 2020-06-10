Рубль отреагировал на решение США по ставке

Сразу после объявления решения ФРС рубль прибавил 30 копеек к доллару. По данным на 21:14, рубль вырос на 29 копеек, до 68,29 рубля. Курс евро вырос на 14 копеек, составив 77,83 рубля.

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка, сохранила ставку на уровне 0 — 0,25% годовых. Президент Дональд Трамп ранее заявлял о желательности переводы базовой ставки в отрицательную зону.

Также ФРС ухудшило прогнозы по ВВП и безработице. Ожидается, что в 2020 году ВВП США упадет на 6,5%, вместо роста на 2%, который прогнозировался в декабре. Прогноз по безработице ухудшен с 3,5% до 9,3%.