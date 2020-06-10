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Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Мишустин утвердил Энергетическую стратегию России
Фото: ТАСС
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, стратегическими целями ТЭК зафиксированы содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства.
"В качестве стратегических целей ТЭК документ фиксирует содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике. В числе основных задач — удовлетворение внутреннего спроса на энергоресурсы, развитие экспорта, модернизация и повышение доступности инфраструктуры, достижение технологической независимости, цифровая трансформация и обеспечение энергобезопасности", — говорится в сообщении.
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Экономика , Другое , Михаил Мишустин
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