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Украина получила от ЕС кредит на €500 млн 

ТАСС 1 час назад
Украина получила от ЕС кредит на €500 млн
Фото: РИА Новости
Украина получила от Еврокомиссии кредит на €500 млн, который будет направлен на развитие экономики страны. Об этом в среду сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Еврокомиссия предоставила Украине €500 млн в рамках четвертого пакета макрофинансовой помощи. Благодарны ЕС за одобрение процесса внедрения реформ на Украине. Полученные средства усилят экономику, пострадавшую от мирового кризиса", — написал глава правительства на странице в Twitter.
Еврокомиссия одобрила предоставление этого кредита в конце мая. В ее заявлении отмечалось, что с 2014 года Украине выделено €3,8 млрд Это самый большой объем макрофинансовой помощи государству вне ЕС.
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Экономика , ЕС , Еврокомиссия
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