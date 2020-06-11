Подготовлена стратегия развития Арктики

Российское правительство подготовило стратегию развития Арктики до 2035 года, на основе которой будет построена соответствующая госпрограмма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

«Завершена работа над новой стратегией развития Арктической зоны, которая содержит механизмы достижения целей», — говорится в сообщении.

В ближайшие дни документ будет представлен в Совет безопасности.

В стратегии определены основные направления и задачи развития, а также механизмы, этапы и ожидаемые результаты их реализации. Она включает, например, способы привлечения инвестиций и создания рабочих мест в Арктике. Так, планируется субсидировать ставки и страховые взносы. Одна из подпрограмм посвящена развитию населенных пунктов для обеспечения национальной безопасности или поддержке минерально-сырьевых центров.

Сейчас министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики заканчивает работу над новой госпрограммой для макрорегиона. По заверению чиновников, она должна стать эффективнее и будет опираться на новые механизмы развития территорий. по инвестиционным кредитам, поддерживать проекты в создании инфраструктуры.