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Подготовлена стратегия развития Арктики до 2035 года 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Подготовлена стратегия развития Арктики
Фото: ТАСС
Российское правительство подготовило стратегию развития Арктики до 2035 года, на основе которой будет построена соответствующая госпрограмма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.
«Завершена работа над новой стратегией развития Арктической зоны, которая содержит механизмы достижения целей», — говорится в сообщении.
В ближайшие дни документ будет представлен в Совет безопасности.
В стратегии определены основные направления и задачи развития, а также механизмы, этапы и ожидаемые результаты их реализации. Она включает, например, способы привлечения инвестиций и создания рабочих мест в Арктике. Так, планируется субсидировать ставки и страховые взносы. Одна из подпрограмм посвящена развитию населенных пунктов для обеспечения национальной безопасности или поддержке минерально-сырьевых центров.
Сейчас министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики заканчивает работу над новой госпрограммой для макрорегиона. По заверению чиновников, она должна стать эффективнее и будет опираться на новые механизмы развития территорий. по инвестиционным кредитам, поддерживать проекты в создании инфраструктуры.
О планах принять новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года сообщил президент Владимир Путин в апреле прошлого года. Предполагается, что проект стратегии будет подписан им в июле. Также депутаты Госдумы рассматривают несколько законопроектов о льготах для арктических инвесторов.
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Комментарии
Экономика , Владимир Путин , Госдума , Правительство РФ
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