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Путин велел снизить налоги 

Lenta.ru 1 час назад
Путин велел снизить налоги
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин во время совещания с правительством о развитии отрасли связи и ИТ велел снизить налоги для их представителей, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Предложенные президентом налоговые льготы только отчасти должны стать мерой поддержки в условиях пандемии коронавируса и вызванного ею кризиса. Большинство из них рассчитаны на долгосрочную перспективу и связаны с необходимостью повысить прибыльность российского рынка связи и ИТ и его привлекательность для специалистов.
В частности, президент поручил подготовить комплексный налоговый маневр для работающих в отрасли компаний, стимулировать развитие в России перспективных технологий. С этой целью в скором будущем должен появиться федеральный проект по развитию искусственного интеллекта.
На совещании выступали представители ведущих ИТ-компаний, предлагавшие собственные меры поддержки и развития. Среди них временная — как минимум до конца года — отмена страховых взносов работодателей, финансовая поддержка компаний, обслуживающих пострадавшие отрасли, снижение до двух процентов налога на прибыль для компаний-экспортеров программного обеспечения.
Для компаний ИТ-отрасли уже действует ряд льгот. В частности, до 2023 года ставка страховых взносов для них равняется 14 процентам (против 30 процентов до недавнего времени и нынешних 15 процентов для остальных).
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Комментарии
Экономика , Григорий Березкин , Владимир Путин
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