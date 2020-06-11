Отсутствие олигархов в России объяснили 

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Отсутствие в России олигархов объясняется тем, что частные структуры в стране не имеют сравнимых с государством ресурсов, поэтому самым богатым бизнесменам нет смысла и пытаться влиять на политику. Такое мнение высказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев . Его слова приводит РИА Новости.

«Сделать ничего не удастся, а надорваться можно», — считает он.

В то же время Журавлев признает, что в 1990-х они были.

«Реальных ресурсов для сохранения власти у них просто не было. Так что очень богатые люди у нас есть, а олигархов, действительно, нет», — резюмировал он.