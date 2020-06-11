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Отсутствие олигархов в России объяснили 

Lenta.ru и ещё 3 32 минуты назад
Отсутствие олигархов в России объяснили
Фото: РИА Новости
Отсутствие в России олигархов объясняется тем, что частные структуры в стране не имеют сравнимых с государством ресурсов, поэтому самым богатым бизнесменам нет смысла и пытаться влиять на политику. Такое мнение высказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Его слова приводит РИА Новости.
«Сделать ничего не удастся, а надорваться можно», — считает он.
В то же время Журавлев признает, что в 1990-х они были.
«Реальных ресурсов для сохранения власти у них просто не было. Так что очень богатые люди у нас есть, а олигархов, действительно, нет», — резюмировал он.
В среду, 10 июня, о том, что в стране нет олигархов в очередной раз объявили в Кремле. В целом позиция российских властей сводится к тому, что наличие в правящих кругах таких людей недопустимо. Как говорит президент Владимир Путин, в стране есть крупные компании, но таких, что получают выгоду от близости к власти, не существует.
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Комментарии
Экономика , Дмитрий Журавлев , Владимир Путин , РИА Новости
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