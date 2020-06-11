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Кудрин недоволен мерами поддержки во время пандемии 

Алиса Селезнёва и ещё 1 1 час назад
Кудрин недоволен мерами поддержки во время пандемии
Фото: ТАСС
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказал мнение, что государственные меры поддержки во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть, недостаточны. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
Он отметил, что России стоит перенять опыт других стран и распространить помощь на всех, а не только на тех, кто в ней остро нуждается.
«Я бы пошел по схеме более широкой выдачи денег. Только на эти три-четыре месяца, потом можно вернуться к традиционным методам поддержки, но все равно делать их более простыми, применять дистанционные способы подтверждения данных», — отметил он.
Кудрин также подчеркнул, что стоило бы выделить больше денег на поддержку бизнеса и охватить более широкий круг предприятий.
«Чем меньше мы сейчас окажем поддержки, тем больше предприятий пострадает и, соответственно, мы медленнее будем выходить из кризиса. А главное — пострадают люди (…) В силу беспрецедентного характера этого кризиса, поддержка могла бы быть больше — плюс 2–3 трлн рублей», — уверен глава Счетной палаты.
«Рамблер» писал, что 2 июня премьер-министр Михаил Мишустин представил план по восстановлении российской экономики после пандемии коронавируса. По словам главы правительства, на проведение почти 500 мероприятий по «спасению» экономики заложено более 5 триллионов рублей.
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Комментарии 2
Экономика , Алексей Кудрин , Михаил Мишустин , Счетная палата , ИТАР-ТАСС
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