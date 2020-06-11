Кудрин недоволен мерами поддержки во время пандемии 

Он отметил, что России стоит перенять опыт других стран и распространить помощь на всех, а не только на тех, кто в ней остро нуждается.

«Я бы пошел по схеме более широкой выдачи денег. Только на эти три-четыре месяца, потом можно вернуться к традиционным методам поддержки, но все равно делать их более простыми, применять дистанционные способы подтверждения данных», — отметил он.

Кудрин также подчеркнул, что стоило бы выделить больше денег на поддержку бизнеса и охватить более широкий круг предприятий.

«Чем меньше мы сейчас окажем поддержки, тем больше предприятий пострадает и, соответственно, мы медленнее будем выходить из кризиса. А главное — пострадают люди (…) В силу беспрецедентного характера этого кризиса, поддержка могла бы быть больше — плюс 2–3 трлн рублей», — уверен глава Счетной палаты.