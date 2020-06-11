Дмитрий Песков. Кремль сожалеет, что представители американского истеблишмента вновь призвали к ужесточению санкций в отношении России. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина

Вчера, как сообщал «Рамблер», рабочая группа Республиканского исследовательского комитета, в которую входят члены Палаты представителей США от Республиканской партии , призвала ужесточить санкции в отношении России.

«Это никоим образом не способствует нормализации наших отношений», — заявил сегодня Песков.

Он выразил сожаление в связи с тем, что некоторые лица вновь и вновь совершают попытки придать общей политике Соединенных Штатов Америки подобные импульсы. Также официальный представитель Кремля выразил надежду на то, что призыв к ужесточению санкций не будет материализован.

Он добавил, что Москва считает введение санкций незаконным с точки зрения международного права, а также назвал российско-американские отношения традиционной сакральной жертвой для политиков в США во время избирательной кампании.