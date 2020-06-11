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Кремль отреагировал на намерение США ужесточить санкции 

Артём Кульша и ещё 9 32 минуты назад
Кремль сожалеет, что представители американского истеблишмента вновь призвали к ужесточению санкций в отношении России. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Вчера, как сообщал «Рамблер», рабочая группа Республиканского исследовательского комитета, в которую входят члены Палаты представителей США от Республиканской партии, призвала ужесточить санкции в отношении России.
«Это никоим образом не способствует нормализации наших отношений», — заявил сегодня Песков.
Он выразил сожаление в связи с тем, что некоторые лица вновь и вновь совершают попытки придать общей политике Соединенных Штатов Америки подобные импульсы. Также официальный представитель Кремля выразил надежду на то, что призыв к ужесточению санкций не будет материализован.
Он добавил, что Москва считает введение санкций незаконным с точки зрения международного права, а также назвал российско-американские отношения традиционной сакральной жертвой для политиков в США во время избирательной кампании.
Комментарии 62
Экономика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Республиканская партия США
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