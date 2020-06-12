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Госдолг США достиг исторического рекорда 

ТК «Звезда» и ещё 4 6 часов назад
Госдолг США достиг исторического рекорда
Фото: pixabay.com
С ноября 2019 года американский госдолг увеличился на $3 трлн.
Государственный долг США достиг исторического рекорда и превысил $26 трлн. Такие данные опубликовало американское министерство финансов. По состоянию на 10 июня показатель госдолга составил $26,003 трлн. Однако на следующий день он опустился до $25,985 трлн.
В апреле 2020 года экономисты спрогнозировали рост государственного и частного долга США в текущем году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Как полагают аналитики, госдолг и долги корпораций Штатов в этом году могут превысить доходы на $4 трлн. Это рекордный показатель с 1945 года.
С ноября 2019 года госдолг США увеличился на $3 трлн.
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