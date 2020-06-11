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Россия обновила рекорд по экспорту белого сахара 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Россия обновила рекорд по экспорту белого сахара
Фото: ТАСС
Россия в мае обновила рекорд по экспорту белого сахара, следует из материалов Центра агроаналитики при Минсельхозе.
В сообщении отмечается, что «в мае рекорд экспорта российского белого сахара снова обновился и составил 127,9 тыс. тонн, что на 17% выше показателя за апрель (данные за апрель и май приведены без учета торговли со странами ЕАЭС)», передает ТАСС.
По данным экспертов, в течение месяца значительнее всего увеличились поставки в Узбекистан — до 44,2 тыс. тонн (+2,8 раза), большие объемы продукции были вывезены в Азербайджан (32,3 тыс. тонн), Туркмению (11,5 тыс. тонн), Таджикистан (9,4 тыс. тонн).
На долю указанных стран в мае пришлось 76,2% всего российского экспорта белого сахара.
При этом экспорт сахара-сырца, по данным аналитиков, почти прекратился: в мае было вывезено всего лишь 18,8 т продукции против 23,5 тыс. тонн в апреле. Это связано с перераспределением поставок в Узбекистан после отмены с апреля пошлин на импортируемый в страну сахар, то есть поставляемый ранее в Узбекистан сахар-сырец сменился на белый сахар.
Указывается также, что наибольший объем сахара в мае вывезен из Краснодарского края: экспортировано 52,8 тыс. тонн (41,3% российского экспорта).
Также значительные объемы продукции поставлялись регионами Черноземья, на долю которых пришлось еще 23,7% экспортированного за месяц сахара: Курской (10,7 тыс. тонн), Белгородской (10,3 тыс. тонн) и Липецкой (9,3 тыс. тонн) областями.
Экспорт сахара за 10 месяцев сезона 2019-2020 годов превысил 1,1 млн тонн (рост в 7,5 раза к сезону 2018-2019), из них на текущий календарный год приходится более половины вывезенного объема — 0,6 млн тонн (рост в 13,2 раза к аналогичному периоду 2019 года).
По мнению «Центра Агроаналитики», показатели еще увеличатся после учета торговли с ЕАЭС за апрель-май. Импорт сахара с марта 2020 года производится в незначительном объеме (менее 1 тыс. тонн за месяц), ранее ежемесячно ввозилось более 6 тыс. тлнн продукции.
Несмотря на это, в мае по сравнению с апрелем объем импорта снизился еще на 38,5% и составил 0,6 тыс. тонн, из них 0,4 тыс. тонн — это сахар-сырец, 02 тыс. тонн — белый сахар.
По данным Минсельхоза, к началу июня сев сахарной свеклы проведен на площади 930,5 тыс. га, что составляет 98,5% от прогноза и 81,3% от посевов 2019 года на аналогичную дату.
При этом в марте сообщалось, что российская сахарная промышленность столкнулась с проблемами.
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Экономика , Минсельхоз , ЕАЭС , ИТАР-ТАСС
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