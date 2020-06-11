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Белоруссия получила американскую нефть 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Белоруссия получила американскую нефть
Фото: РИА Новости
На белорусские НПЗ «Нафтан» начала поступать американская нефть, закупленная республикой, сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
«Американская нефть уже начала поступать на «Нафтан». В полдень нефть начали сливать из [железнодорожных] цистерн прибывшего утром состава», — сказал Тищенко РИА «Новости».
В четверг на завод из Клайпеды прибыл состав из 60 цистерн, в 17 из них находится американское топливо. Также завершается поставка на НПЗ арабской нефти, которая танкером прибыла в середине марта в Клайпеду для Белоруссии.
Тищенко добавил, что все американское сырье поступит на завод в течение 10 дней.
«Завод готовится вовлекать ее в переработку. Переработка начнется после проведения контрольных процедур», — пояснил пресс-секретарь.
Напомним, 6 июня первый танкер с 77 тыс. тонн американской нефти для Белоруссии прибыл в порт литовской Клайпеды.
С начала года Белоруссия уже закупила норвежскую и азербайджанскую нефть с перевалкой в портах Клайпеды и Одессы. Кроме того, в апреле Минск договорился с Варшавой на прокачку нефти в объеме около 100 тыс. тонн в месяц из Польши на свой нефтеперерабатывающий завод в Мозыре.
Между тем 1 июня сообщалось, что Россия нарастила поставки нефти в Белоруссию.
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Комментарии 1
Экономика , Александр Тищенко , РИА Новости
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