Белоруссия получила американскую нефть 

На белорусские НПЗ «Нафтан» начала поступать американская нефть, закупленная республикой, сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко

«Американская нефть уже начала поступать на «Нафтан». В полдень нефть начали сливать из [железнодорожных] цистерн прибывшего утром состава», — сказал Тищенко РИА «Новости».

В четверг на завод из Клайпеды прибыл состав из 60 цистерн, в 17 из них находится американское топливо. Также завершается поставка на НПЗ арабской нефти, которая танкером прибыла в середине марта в Клайпеду для Белоруссии.

Тищенко добавил, что все американское сырье поступит на завод в течение 10 дней.

«Завод готовится вовлекать ее в переработку. Переработка начнется после проведения контрольных процедур», — пояснил пресс-секретарь.

Напомним, 6 июня первый танкер с 77 тыс. тонн американской нефти для Белоруссии прибыл в порт литовской Клайпеды.

С начала года Белоруссия уже закупила норвежскую и азербайджанскую нефть с перевалкой в портах Клайпеды и Одессы. Кроме того, в апреле Минск договорился с Варшавой на прокачку нефти в объеме около 100 тыс. тонн в месяц из Польши на свой нефтеперерабатывающий завод в Мозыре.

Между тем 1 июня сообщалось, что Россия нарастила поставки нефти в Белоруссию.