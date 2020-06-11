Украина надеется получить от ВБ 1 млрд евро

Украина в течение месяца рассчитывает получить кредит от Всемирного банка (ВБ) кредит в размере 1 млрд евро, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Относительно Всемирного банка, мы рассчитываем получить деньги в течение одного месяца. Основным индикатором было подписание меморандума с МВФ. После этого все наши финансовые партнеры подтвердили свои намерения профинансировать Украину, в том числе Всемирный банк. (…) 1 млрд евро», — приводит слова главы украинского правительства РИА «Новости».

Ранее Украина и МВФ предварительно договорились о кредите в 5 млрд долларов. МВФ потребовал от Украины для получения нового кредита открыть рынок земли, а также принять закон о банковском регулировании.

Однако глава комитета Верховной рады по вопросам финансовой и налоговой политики Даниил Гетманцев заявил, что в течение трех-четырех лет Украина сможет полностью отказаться от кредитов МВФ.