Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.40
$
69.40
78.90
78.67
Прогноз
15.06 – 22.06
$
70.61
77.21
Индексы и котировки Brent
39.23
+0.28 Золото
1736.80
+0.27 РТС
1242.03
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
11.06
1.1385
+0.0378
27.05
1.1008
08.06
31.05
17.05

Украина выразила надежду на получение от ВБ 1 млрд евро 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Украина надеется получить от ВБ 1 млрд евро
Фото: Reuters
Украина в течение месяца рассчитывает получить кредит от Всемирного банка (ВБ) кредит в размере 1 млрд евро, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«Относительно Всемирного банка, мы рассчитываем получить деньги в течение одного месяца. Основным индикатором было подписание меморандума с МВФ. После этого все наши финансовые партнеры подтвердили свои намерения профинансировать Украину, в том числе Всемирный банк. (…) 1 млрд евро», — приводит слова главы украинского правительства РИА «Новости».
Ранее Украина и МВФ предварительно договорились о кредите в 5 млрд долларов. МВФ потребовал от Украины для получения нового кредита открыть рынок земли, а также принять закон о банковском регулировании.
Однако глава комитета Верховной рады по вопросам финансовой и налоговой политики Даниил Гетманцев заявил, что в течение трех-четырех лет Украина сможет полностью отказаться от кредитов МВФ.
При этом председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что МВФ продолжит давить на украинские власти и «доить их как дойную корову» в своих целях.
Видео дня. Как получить скидку на арендное жилье
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Белоруссия получила американскую нефть Белоруссия получила американскую нефть Россия нарастила золотовалютные резервы Россия нарастила золотовалютные резервы В Кремле оценили идею США ввести новые санкции против России В Кремле оценили идею США ввести новые санкции против России
Комментарии
Экономика , Виктор Медведчук , Даниил Гетманцев , Международный валютный фонд , Правительство Украины , Всемирный Банк , Верховная Рада , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам придумали новый штраф
Россиянам придумали новый штраф
Крупнейший шок в истории: что будет с российским газом
Крупнейший шок в истории: что будет с российским газом
Россиянам перенесут выплату пенсий
Россиянам перенесут выплату пенсий
Россиян предупредили о двойных списаниях с карт
Россиян предупредили о двойных списаниях с карт
Прохоров отреагировал на ситуацию вокруг «Норникеля»
Прохоров отреагировал на ситуацию вокруг «Норникеля»
Видео
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
«»Газпром» пойдет в суд"
00:21
«»Газпром» пойдет в суд"
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение