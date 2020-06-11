Международные резервы РФ выросли на $1,3 млрд 

Центробанк сообщил, что международные резервы РФ на 5 июня составили $565,2 млрд

А 29 мая международные резервы находились на уровне в $563,9 млрд Получается, что за неделю они увеличились на $1,3 млрд

Международные резервы находятся в распоряжении Банка России и российского правительства . Они представляют из себя высоколиквидные финансовые активы, которые складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота и других резервных активов, передаёт «Интерфакс».