Международные резервы РФ выросли на $1,3 млрд 

Центробанк сообщил, что международные резервы РФ на 5 июня составили $565,2 млрд
А 29 мая международные резервы находились на уровне в $563,9 млрд Получается, что за неделю они увеличились на $1,3 млрд
Международные резервы находятся в распоряжении Банка России и российского правительства. Они представляют из себя высоколиквидные финансовые активы, которые складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота и других резервных активов, передаёт «Интерфакс».
Как ранее писал NEWS.ru, Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О национальной платёжной системе», которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников.