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Международные резервы РФ выросли на $1,3 млрд 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Международные резервы РФ выросли на $1,3 млрд
Фото: РИА Новости
Центробанк сообщил, что международные резервы РФ на 5 июня составили $565,2 млрд
А 29 мая международные резервы находились на уровне в $563,9 млрд Получается, что за неделю они увеличились на $1,3 млрд
Международные резервы находятся в распоряжении Банка России и российского правительства. Они представляют из себя высоколиквидные финансовые активы, которые складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота и других резервных активов, передаёт «Интерфакс».
Как ранее писал NEWS.ru, Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О национальной платёжной системе», которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников.
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Экономика , Эльвира Набиуллина , Правительство РФ , Центральный банк России , Интерфакс
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