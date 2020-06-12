Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.50
$
69.40
78.80
78.67
Прогноз
15.06 – 22.06
$
67.70
76.50
Индексы и котировки Brent
38.31
+0.10 Золото
1728.70
+0.26 РТС
1238.11
–0.02
Динамика валют
EUR / USD
12.06
1.1285
+0.0207
28.05
1.1078
09.06
01.06
18.05

Минфин впервые за 15 лет засекретил дефицит бюджета 

Ura.Ru и ещё 3 42 минуты назад
Минфин впервые за 15 лет засекретил дефицит бюджета
Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Минфин сообщил, что дефицит бюджета с января по май составил 409 млрд рублей. Однако в ведомстве не раскрыли данные по номинальному объему ВВП в мае, что не позволяет сделать вывод о том, насколько пострадала экономика РФ в период пандемии и кризиса.
В ведомстве отказались комментировать отсутствие публикации этих данных, пишет РБК, уточняя, что такое происходит впервые с 2005 года. Прежде в отчетах министерство приводило в качестве дополнительного показателя отношение дефицита (профицита) бюджета к ВВП. Как уточняет издание, в апреле, например, снижение номинального ВВП достигло 27% по отношению к апрелю 2019 года.
Как следует из отчета Минфина, в мае дефицит бюджета составил 655,8 млрд рублей, перекрыв в более чем в два с половиной раза профицит предыдущих четырех месяцев (246,7 млрд рублей). В министерстве нашли объяснение такому падению — на фоне кризиса из-за коронавируса в мае произошло обвальное сокращение доходов. По сравнению с маем 2019 года доходы упали на 41% и в 2,6 раза по сравнению с апрелем 2020-го — до 889 млрд рублей.
Видео дня. Как получить скидку на арендное жилье
Ura.Ru: последние новости
В Кремле ответили на планы США ужесточить санкции против России В Кремле ответили на планы США ужесточить санкции против России В РФ вырастут цены на мобильную связь и интернет В РФ вырастут цены на мобильную связь и интернет Аналитик назвал единственный способ восстановления экономики РФ Аналитик назвал единственный способ восстановления экономики РФ
Комментарии 26
Экономика , Минфин , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам придумали новый штраф
Россиянам придумали новый штраф
Крупнейший шок в истории: что будет с российским газом
Крупнейший шок в истории: что будет с российским газом
Россиянам перенесут выплату пенсий
Россиянам перенесут выплату пенсий
Саудиты окончательно сдались в нефтяной войне
Саудиты окончательно сдались в нефтяной войне
В Кремле высказались о зарплатах топов госкомпаний
В Кремле высказались о зарплатах топов госкомпаний
Видео
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
«»Газпром» пойдет в суд"
00:21
«»Газпром» пойдет в суд"
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение