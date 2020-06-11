Трамп продлил санкции против Белоруссии 

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«Действия и политика определённых представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — говорится в документе.

Как отмечается, они также «подрывают демократические процессы и институты в Белоруссии».