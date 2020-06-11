Трамп продлил санкции против Белоруссии 

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие американских санкций в отношении представителей руководства Белоруссии, сообщает пресс-служба Белого дома.
«Действия и политика определённых представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — говорится в документе.
Как отмечается, они также «подрывают демократические процессы и институты в Белоруссии».
В феврале ЕС продлил ограничительные меры против Минска. Министерство иностранных дел Белоруссии заявило, что разочаровано этим решением.