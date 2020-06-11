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В России появился новый экспортный товар 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В России появился новый экспортный товар
Фото: ТАСС
Рекордный экспорт российского сахара может стать спасением для всей отрасли. Производители этого продукта совершили настоящий прорыв: Россия превратилась из импортера в экспортера сахара. Однако пять лет назад отрасль столкнулась с кризисом перепроизводства. Но рекордный экспорт дает надежду на выход из него, если России удастся удержать и расширить зарубежные рынки.
В мае Россия снова обновила месячный рекорд по экспорту белого сахара — поставки выросли на 17% по сравнению с апрелем — почти до 130 тыс. тонн. Таковы данные Центра агроаналитики при Минсельхозе (без учета торговли с ЕАЭС).
В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) считают, что экспорт в мае составит 160-170 тыс. тонн. Основные покупатели — страны бывшего СНГ — Узбекистан, Азербайджан, Туркмения и Таджикистан, на которые приходится почти 80% всего российского экспорта белого сахара.
Рост поставок за рубеж российского сахара — это крайне важная тенденция. Экспорт сейчас может помочь спасти российские сахарные заводы от закрытия. Успехи российских аграриев в сахарной отрасли, которые с каждым годом производили все больше сахара, привели отрасль к кризису. С одной стороны, за 22 года производство сахара удалось нарастить с 1,3 млн до 7,8 млн тонн сахара в завершающемся сезоне. Это колоссальный шестикратный рост, который является настоящим прорывом. С другой стороны, Россия стала производить сахара намного больше, чем ей нужно. Внутри страны потребитель потребляет только 6 млн тонн. Это вылилось в кризис перепроизводства, который длится уже целых пять лет, и в резкий обвал цен внутри страны. Прошлой осенью цены на рынке стали рекордно низкими.
Выжить в таких условиях смогли не все сахарные заводы. Если в советское время было 96 сахарных заводов, то в прошлом году работало только 74 предприятия. В этом году на консервацию отправляют еще пять сахарных заводов, и шансы на то, что их расконсервируют в будущем, крайне малы. Скорее всего, в этом году заработает только 69 сахарных заводов в РФ. По данным ИКАР, в 2020 году ожидается снижение посевов сахарной свеклы во всех значимых регионах. Максимальное снижение посевов — более чем на треть — фиксируется в пяти регионах с низкой продуктивностью свекловодства и там, где закрывают заводы. Это Чувашия, Башкирия, Оренбург, Ростов и Тула.
Наращивание экспорта сахара — это необходимая альтернатива банкротству предприятий и вынужденному сокращению производства.
Рост экспорта сельхозпродукции — это то, на что делается ставка в России в последние годы. И, казалось бы, рекордному росту экспорта сахара надо радоваться. Ведь на этом могут неплохо заработать как российские аграрии, так и российское государство.
Когда-то в России экспортной отраслью стали зерновые, чуть позже масличные, потом птица, свинина и другие отрасли. Наконец, настала очередь сахарной отрасли превратиться в экспортную.
По данным Минсельхоза, экспорт сахара за 10 месяцев сезона 2019-2020 годов вырос в 7,5 раз и превысил 1,1 млн тонн (к сезону 2018-2019). На 2020 год приходится более половины вывезенного объема — 0,6 млн тонн (рост в 13,2 раза к аналогичному периоду 2019 года). При этом показатели еще увеличатся после учета торговли с ЕАЭС за апрель-май. По прогнозу ИКАР, экспорт сахара из России в 2019-2020 гг. превысит 1,2 млн тонн.
«Выйти с сахаром на любые рынки крайне непросто. Во-первых, ЕС, США, Япония, Китай и другие закрыты высоким пошлинами, квотами, сертификацией и прочим. Во-вторых, зайти туда широко не позволяет неразвитая в России логистика и в целом вся инфраструктура морского экспорта контейнерами. Пропускная способность невелика, а суммарные издержки экспорта у нас гораздо выше, чем у многих стран», — отмечает ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. Однако нарастить экспорт в текущем сезоне удалось.
«Россия держит рекордные темпы вывоза сахара с декабря 2019 года с небольшим замедлением в январе-феврале. Однако коронавирус здесь абсолютно не причем. Потребление сахара относительно стабильно во всех странах Евразии», — говорит Евгений Иванов.
«Рост экспорта объясняется, во-первых, существенным профицитом внутреннего баланса сахара, который наблюдается уже пять лет. Во-вторых, самыми низкими в мире ценами на сахар в России с осени прошлого года. В-третьих, отказом или снижением закупок рядом стран от покупки сырца из других стран и даже белого сахара в пользу России. С учетом логистики, им дешевле всего было купить сахар в России», — поясняет Евгений Иванов.
В итоге Россия вернулась на все свои традиционные рынки сбыта. Это все постсоветские страны и государства, куда сахар везут автомобилями и по железной дороге (колея 1520) — Монголию, КНДР, Сербию и Афганистан (после перерыва в 3,5 года). И впервые страна вышла на новые рынки: отгрузки в три порта (Новороссийск, Темрюк и Санкт-Петербург) с перевалкой в контейнеры в направлении многих стран Азии, Африки и Балкан. В Узбекистан вырос экспорт не только белого сахара, но и поставлено в ноябре-мае почти 100 тыс. тонн свекловичного сахара-сырца навалом в вагонах-хопперах — впервые в истории. Есть большой потенциал по росту экспорта сахара в Иран по железной дороге через Азербайджан, первая поставка прошла успешно. Экспорт, безусловно, помогает российским производителям сахара.
Однако радость рекордного экспорта сахара омрачена. Продавать «излишки» сахара приходится с большим дисконтом к и так невысоким мировым ценам. «Адаптация отрасли к новым условиям идет небыстро, уже пятый год. Обвал внутренних цен на сахар осложнился обвалом мировых цен, которые находятся на 12-летнем минимуме. Кроме того, у нас крайне высокие логистические и административно-бюрократические издержки. Величина дисконта зависит и от того, насколько развита наша логистика и все смежные с экспортом вопросы, насколько у нас все оптимально организовано», — говорит источник в отрасли. Однако от затоваривания необходимо избавляться.
В тоже время у России есть огромный потенциал через пару-тройку лет стать сахарной державой с одним из самых низких показателей себестоимости, по крайней мере, свеклосахарного производства, считает Евгений Иванов. Если, конечно, будут вложены инвестиции в отрасль и в развитие инфраструктуры, и логистики.
«Сахарная отрасль России постепенно продолжает болезненный выход из затянувшегося кризиса перепроизводства, сокращает непродуктивные площади свеклы и заводы, реорганизует все процессы, двигает экспорт.
Это дает надежду, что через один-два сезона мы увидим крепкого игрока уже в мировом масштабе»,
— говорит Евгений Иванов.
Главное, по его мнению, не перестараться с возможным в будущем ростом цен на сахар, даже если рынок будет это проглатывать, и обеспечить стабильный экспорт на все доступные рынки. Потому, что как только российские цены на сахар слишком пойдут вверх, соседи — Азербайджан, Грузия, Армения, Казахстан и Узбекистан тут же возобновят закупки сырца у Бразилии, и наш экспорт туда резко снизится, поясняет Иванов. Кроме этого, избыточный рост внутренних цен на сахар может привести к тому, что акционеры и кредиторы передумают сокращать посевы свеклы в низкопродуктивных районах и регионах и закрывать неэффективные заводы. Все это может затянуть кризис перепроизводства еще на один-два сезона.
Для поддержания приемлемой внутренней цены на сахар и свеклу необходимо производить столько сахара, чтобы хватило на удовлетворение внутреннего потребления (6 млн тонн) плюс можно было комфортно отправить на экспорт 400-600 тыс. тонн сахара (по комфортным ценам), считает эксперт.
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Экономика , Евгений Иванов , ЕС , Минсельхоз , ЕАЭС
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