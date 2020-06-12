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Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд 

ТАСС и ещё 11 1 час назад
Украина получила деньги от МВФ
Фото: Reuters
Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд Об этом сообщил в пятницу председатель Нацбанка Украины Яков Смолий в своем микроблоге в Twitter.
"Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", — сообщил он.
Глава НБУ уточнил, что средства поступили не напрямую от МВФ, а от нескольких стран — членов фонда в разных валютах. "Этот процесс завершен", — добавил Смолий.
Он также сообщил, что "1-й транш МВФ в совокупности с соответствующей финансовой помощью от ЕС уже увеличили международные резервы [страны] до $28,7 млрд".
Исполнительный совет МВФ 9 июня одобрил для Украины новую кредитную программу. Ожидается, что в течение 18 месяцев фонд направит Киеву $5 млрд В МВФ отмечали, что первый транш Киев получает "незамедлительно", последующие — по итогам четырех обзоров экономики страны, которые проведет его миссия.
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Экономика , Компании , Личный счет , Рынки , ЕС , Международный валютный фонд
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