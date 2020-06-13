Экономист спрогнозировал крах доллара в 2021 году 

Падение доллара в следующем году может составить 35 процентов. Об этом заявил старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч

По его словам, главной угрозой для американской валюты является ослабление глобального лидерства США, наблюдаемое при президенте Дональде Трампе

— «Эпоха „непомерных привилегий“ доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, — написал Роуч в своей колонке для Bloomberg Today.

Эксперт также предупредил об ожидаемом росте дефицита бюджета США и снижении потребительских сбережений. Причиной этому может стать „бесполезная и разрушительная“ торговая война с Китаем, являющимся одним из наиболее крупных американских кредиторов.